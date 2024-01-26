فرقة فنون التنورة التراثية تجذب أنظار زوار معرض الكتاب

جذبت عروض "فرقة فنون التنورة التراثية" أنظار زوار معرض الكتاب الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المنعقد بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير خاصة الأطفال مع العروض، التى اتسمت بالبهجة والألوان الملفتة للأنظار.



جدير بالذكر، أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.