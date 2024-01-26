كل الشروط متوفرة.. محكمة العدل الدولية تنهي جلستها بشأن فلسطين

أنهت محكمة العدل الدولية جلستها بشأن الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت أن 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت إنه يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وتابعت: على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.