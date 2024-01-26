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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

صواريخ
صواريخ

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وذلك عقب قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح الإنسانية والقانون الدولي.


وأعلنت محكمة العدل الدولية ان 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية

وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت انه  يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وأضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

وتابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وأمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال   "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد. 

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