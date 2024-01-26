شروط القبول ببرنامج التعليم عن بعد لكلية العلوم الإسلامية للوافدين

أعلنت كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر الشريف، عن شروط قبول الطلاب في برنامج التعليم عن بعد لكلية العلوم الإسلامية للوافدين.

وأوضحت كلية العلوم الإسلامية، أن شروط قبول الوافدين، كالآتي:

أولا : الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها

أو الشهادة الثانوية من معهد البعوث الإسلامية بالأزهر أو ما يعادلها.

وكذلك الحصول على الشهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، وفي هذه الحالة يشترط نجاحه في أمتحان يحقق التعادل بينه وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الأزهرية على أن تبين مواد هذا الأمتحان ونظامه بقرار من شيخ الأزهر بناء على أقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلي للأزهر.

(وفقاً للمادة 197 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961)

ثانياً: شهادة اجتياز امتحان إجادة اللغة العربية

ثالثاً: أن يكون مسلماً محمود السيرة حسن السمعة

وأوضحت الكلية، أن للجامعة الحق في قبول أو رفض الطالب دون إبداء الأسباب.