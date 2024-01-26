البرغوثي : قرار العدل الدولية يعني محاكمة إسرائيل لأول مرة

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية يعني محاكمة "إسرائيل" لأول مرة على جرائمها.

وأكد البرغوثي، على أن قرار المحكمة يعني انتهاء حصانة "إسرائيل" المشبوهة التي دامت 75 عاماً أمام القانون الدولي.

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الجمعة، أن قرار محكمة العدل تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية ، في وقت سابق من اليوم ، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.

وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.

وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ، ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت رئيسة محكمة العدل إلى أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ تدابير لمنع الدمار والإبادة الجماعية في غزة.