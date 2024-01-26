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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار العمليات العسكرية .. أول تعليق من نتنياهو على قرارات العدل الدولية

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مدعيا "سنقوم باحترام القانون الدولي".

وأضاف نتنياهو تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية: "تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب بل "شنيعة"".

وتابع: "حربنا ليست ضد الشعب الفلسطيني بل ضد حماس".

وأشار إلى أن: " استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل".

فيما أمرت محكمة العدل الدولية ، اليوم الجمعة، إسرائيل بتقديم تقرير عن الأوضاع في غزة إلى المحكمة في غضون شهر واحد.

كما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.

وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.

وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ، على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

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