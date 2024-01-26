أخبار الفن| رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة تعرضها للسحر .. قصي خولي يعلن موعد عزاء والده في دبي

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يتلقى الفنان قصي خولي ، عزاء والده يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، بأحد فنادق مدينة دبي بالإمارات.

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تعرضت للسحر من قبل وأنها أكتشفت الأمر عن طريق الصدفة.

أعلن كزبرة عن تعاونه الجديد مع الفنان محمد عادل إمام من خلال مسلسله القادم كوبرا لرمضان 2024.

طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها هو “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".