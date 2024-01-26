أخبار الفن| رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة تعرضها للسحر .. قصي خولي يعلن موعد عزاء والده في دبي

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..
قصي خولي يعلن موعد عزاء والده في دبي
يتلقى الفنان قصي خولي ، عزاء والده يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، بأحد فنادق مدينة دبي بالإمارات.
رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تعرضت للسحر من قبل وأنها أكتشفت الأمر عن طريق الصدفة.
بعد الحريفة .. كزبرة يتعاون مع محمد عادل إمام فى كوبرا لرمضان القادم
أعلن كزبرة عن تعاونه الجديد مع الفنان محمد عادل إمام من خلال مسلسله القادم كوبرا لرمضان 2024.
أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو
طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها هو “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".