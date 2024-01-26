الشباب والرياضة : ورش تدريبية عن صناعة المحتوى الإعلامي لأعضاء المركز الأوليمبي

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، اللقاء التحضيري لمسؤولي وأعضاء الأندية الثقافية بمديريات الشباب والرياضة والجامعات بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة أن اللقاء التحضيري تناول ورشة تدريبية عن صناعة المحتوى الإعلامي وكيفية صياغة رسالة إعلامية مؤثرة ، والثقافة الرقمية بالإضافة إلى مهارات العمل الإعلامي - المراسل نموذجا، أدارها الإعلامي الدكتور محمد عبده، تناول فيها كيفية صياغة الخبر والفرق بين الخبر والتقرير، كيفية تطوير المهارات باستخدام أقل الإمكانيات مثل صحافة الموبايل وكيفية نشر الخبر والتقرير على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، كما قام بتدريب المشاركين عمليا على مهارات المراسل والعناصر الواجب مراعاتها عند العمل في تغطية الأحداث المختلفة.



كما تم تنفيذ ورشة أخرى تحت عنوان "كيفية تحويل قصة حياتية مثيرة إلى نص أدبي وسنيمائي" أدارها الكاتب والسيناريست باسم شرف، وقد تناول فيها كيفية استخدام قصة حياتية من واقع الحياة وتحويلها إلى نص أدبي أو عمل سينمائي، وأعطى نماذج كثيرة لبعض القصص التي تحويلها لمسلسلات تليفزيونية وأفلام سينمائية.



حضر اللقاء علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية، وفي نهاية الورشة تناقش مسؤولي وأعضاء الأندية الثقافية وقاموا بعرض التجارب العملية من خلال عملهم ، وكيفية توجيه الشباب الموهوبين في مجال التأليف والاستفادة من المواقف التي يتعرضون لها وتحويلها إلى قصص وأعمال أدبية وفنية.

