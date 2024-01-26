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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالجهود الذاتية

افتتاح مسجد آل صابر في الغردقة بتكلفة 11 مليون جنيه

مسجد آل صابر بمنطقة
مسجد آل صابر بمنطقة الممشى السياحي شمال مدينة الغردقة

افتتح رئيس مدينة الغردقة ياسر حماية والدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر ، اليوم الجمعة مسجد آل صابر بمنطقة الممشى السياحي شمال مدينة الغردقة وسط وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة الغردقة وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة والذي يواكب ذكرى معركة شدوان الباسلة.


وقال وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر الدكتور هاني السباعي - في تصريحات - إن المسجد على مساحة إجمالية 4550 مترا، حيث تم البناء علي مساحة 1250 مترا ويتسع إلى 2000 مصلى بجانب مصلى للسيدات على مساحة 250 مترا.


كما يضم المسجد ساحة تتسع إلى 3000 مصلي ويضم المسجد مأذنتين بارتفاع 40 مترا ويصل ارتفاع المسجد إلى 23 متر، مشيرا إلى أن تكلفة المسجد بلغت 11 مليون جنيه بالجهود الذاتية.


وأضاف بأن وزارة الأوقاف قامت بدعم المسجد بمبلغ 200 ألف جنيه وذلك في إطار توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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