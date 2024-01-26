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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

معهد وقاية النباتات : تقنيات زراعية لمكافحة الآفات لتحقيق الأمن الغذائي

صدى البلد

 نظم معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية ندوة تحت عنوان " مكافحة الآفات الحشرية الناقلة للفيتوبلازما الممرضة للنباتات" الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ بمحافظة الشرقية.


وأشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن الآفات الناقلة للفيتوبلازما تمثل تحديا حقيقيا، إذ تؤثر سلبا على نمو النباتات وإنتاجيتها و لذا استهدفت الندوة تعريف مهندسي المكافحة و الإرشاد بأهمية الحشرات الثاقبة الماصة والدور الذى تلعبه في نقل مسببات الأمراض النباتية وبصفة خاصة الأمراض الناتجة عن الاصابة بالفيتوبلازما وكيفية اكتشاف المرض في مراحله المختلفة على العديد من العوائل النباتية ذات الأهمية الاقتصادية و خاصة المحاصيل التصديرية وكذلك على العوائل البرية التي تعتبر مصادر للإصابة ونقل العدوي. 

كما تناولت أهم التقنيات الزراعية المرتبطة بتشخيص ومكافحة تلك الآفات لتقليل الضرر الناجم عنها وتحسين صحة المحاصيل وصولًا إلى مستويات أفضل لتحقيق الأمن الغذائي.


أشرف على الندوة الدكتور علي أحمد رئيس فرع المعهد بالشرقية وحاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم رئيس بحوث بقسم بحوث الآفات الثاقبة الماصة بالمعهد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتطبيق برامج و استراتيجيات الزراعة المستدامة في مكافحة الآفات الناقلة للأمراض التي تهدد الصحة النباتية والمنتج الزراعي.

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