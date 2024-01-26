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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطلقه الحوثيون على المدمرة كارني.. الجيش الأمريكي يسقط صاروخا مضادا للسفن

ارشيفي
ارشيفي

 أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون على المدمرة كارني.

وكانت سفينتان ترفعان العلم الأمريكي تعرضت لهجوم قبالة اليمن أول أمس الأربعاء، فيما اعترضت البحرية الأمريكية بعض النيران الموجهة، متهمة الحوثيين بتنفيذ هذا الهجوم.

ووفقا للبحرية الأمريكية كانت السفيتنان تقلان شحنة لوزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، فضلا عن أجهزة حكومية أخرى، ما يعني أنهما "كانتا مخولتين بحماية البحرية الأمريكية للمرور عبر المضيق.


وسبق أن حذر الحوثيون من أنهم سيهاجمون السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

وردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

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