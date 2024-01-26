عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لذوي الإعاقة: معرض الكتاب يساهم في مد جسور التواصل بين الثقافات

صدى البلد

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم ندوة بعنوان "الدمج الثقافي بين التوعية والإتاحة" في الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ااـ 55، ويأتي ذلك وفق شعار المجلس الذي رفعه خلال عام 2024 "مستمرون في التمكين".


تناولت الندوة عرض فيلم تسجيلي لإختصاصات المجلس وإنجازاته وتشبيكه مع الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفيلم آخر عن عدد من فعاليات وزارة الثقافة التي حدث بها دمج للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهودها في إشراكهم في كافة البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة.


في سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يساهم في مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، لافتة إلى أن قيمة الإنسان الحقيقية تكمن في الإختلاف، ويجب على الأسرة والمجتمع إكتشاف مواهب أفراد المجتمع والعمل على تنميتها.


وأضافت خلال كلمتها في الندوة؛ أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشاد بالمنتجات اليدوية المعروضة بجناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 خلال الافتتاح.

وأوضحت "المشرف العام على المجلس"، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ نص على أن الوزارة المختصة بالثقافة تلتزم بتوفير الإتاحة الثقافية وإحداث الدمج المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على التهيئة المكانية للأحداث الثقافية.

وأشارت إلى أن المجلس مستمر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية في مبادرة "معرض الكتاب بلغة الإشارة" من خلال توفير عدد من المترجمين لترجمة عدد كبير من الندوات و الفاعليات و الورش بالتعاون مع اجنحة وزارات الداخلية و الدفاع و الأزهر ووزارة البيئة و المجالس المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والمراكز الثقافية والسفارات، وجناح حياة كريمة.

وتابعت "المشرف العام على المجلس" أنه تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة والمجلس العام الماضي، أطلق الطرفان مشروع "جوه الدائرة" لتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الثقافية، وتعليم عدد من موظفي وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها أساسيات لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأوصت  الدكتورة إيمان كريم بضرورة تكثيف المبادرات القومية في توعية المجتمع وتثقيفه بكيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة في جميع المؤسسات الثقافية، والتوسع في البرامج التي تكتشف مواهبهم ومهاراتهم، مع أهمية وجود مسابقة لإكتشاف مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن المجلس أطلق مسابقة من خلال مبادرة "أسرتي قوتي" لاختيار أفضل أسرة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء الأب أو الأم أو الأسرة البديلة.

في سياق متصل قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب؛ أن وزارة الثقافة عملت على إشراك المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتحقيق فكرة تضافر الجهود وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود في نشر الوعي وتعزيز التنمية الثقافية.

وتابع أننا قمنا بجهود واسعة في تهيئة وإتاحة الأماكن داخل معرض الكتاب للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق عدد من التخفيضات على الكُتب.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر أمين أستاذ العلاج بالموسيقى لمرضى التوحد بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان؛ أن الموسيقى لها تأثير على المشاعر لاسيما عملها على تحسين مهارات مصابي التوحد والعمل على تعزيز الثقة بالنفس كالألعاب الموسيقية، وتهتم وزارة الثقافة بالأنشطة الموسيقية من خلال المبادرات والمسابقات لتكون وسيلة لاكتشاف المواهب المختلفة كمسابقة المواهب الذهبية وتهتم بفئات معينة كالإعاقات الذهنية ومرضى التوحد وغطت محافظات كبيرة.

وناشدت بأهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات والعمل على زيادة التنمية الثقافية والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني المواهب المختلفة لهم والعمل على تنميتها.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة؛ أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر عام ٢٠٠٦ أشارت إلى فكرة الدمج بمنظورين المنظور الأول الدمج التربوي وبدأت مصر به أولًا ومراعاة ذلك في نظام الامتحانات، والمنظور الثاني الدمج الثقافي وعملت وزارة الثقافة على تفعيل ذلك من خلال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة والفعاليات الثقافية كمسابقة المبدع الصغير ومسابقة المواهب الذهبية، كما عملت الوزارة على تحقيق الإتاحة المكانية للأحداث الثقافية.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة تعمل على إتاحة جميع البرامج الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تخصيص جناح دائم للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في جميع دوراته المقبلة.

وأوصت كافة القطاعات العاملة في مجال الدراما بضرورة قيام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعة المشاهد التي يظهر فيها الأشخاص ذوي الإعاقة قبل ظهورها أمام الجميع أو في وسائل الإعلام للتأكد من أنها تليق بهم وتظهرهم كأنهم أشخاص فاعلين، وإجراء حصر بالكتب والإصدارات التي تتم تحت مظلة وزارة الثقافة ومد المجلس بها للعمل على التوعية بها وإحداث طفرة ثقافية لدي الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها.


ومن ناحية أخرى قالت الروائية والإعلامية بسنت عثمان الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مؤسسات المجتمع المدني كانت تقوم بمجهود كبير لكن دورها كان مهمش، ولكن مع مناداة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني خرجت مجهودات هذه المؤسسات للنور وأصبح دورها ملموس لدى المجتمع، لافتة إلى مؤسسة عدالة ومساندة قامت بإعداد أطلس الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يرتكز على فكرة رصد فئات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم المختلفة، وآليات دمجهم في المجتمع وكافة المجالات.

وفي ختام الندوة قامت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتكريم ثلاثة أُسر للأشخاص ذوي الإعاقة، الأولى أسرة "إيمان أحمد أسامة" من ذوي الإعاقة الذهنية مصابي التوحد، والأسرة الثانية "أحمد محمد بهاء الدين" من ذوي الإعاقة الذهنية "الداون ساندروم"، و"عبد الرحمن عرام" وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة.


الجدير بالذكر أن الندوة افتتحتها الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحضرها الدكتور أحمد بهي الدين  رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نائبًا عن وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر أمين أستاذ العلاج بالموسيقى لمرضى التوحد بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة، والروائية والإعلامية بسنت عثمان الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعبد الرحمن عرام مقدم برامج بقناة المحور.


وأدار اللقاء حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك في اللقاء أندي العربي من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وهي أصغر مذيعة في البرنامج الأوروبي الفقرة اليونانية بالإذاعة المصرية، ومدرس دولي معتمد من مركز سالونيك باليونان، إلى جانب محمد سري المنسق الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المثقفين ورواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55.

IMG-20240126-WA0261
IMG-20240126-WA0261
IMG-20240126-WA0264
IMG-20240126-WA0264
IMG-20240126-WA0262
IMG-20240126-WA0262
IMG-20240126-WA0263
IMG-20240126-WA0263
IMG-20240126-WA0259
IMG-20240126-WA0259
IMG-20240126-WA0258
IMG-20240126-WA0258

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

الحزب الحاكم في إثيوبيا: إحالة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي"

مصنع مخدرات في الاسماعيلية والبضاعة150 مليون جنيه.. الداخلية تحبط إنتاج حشيش وشابو

رئيس أرض الصومال يعترف: مذكرة التفاهم تتضمن حصول إثيوبيا على قاعدة عسكرية

أمم أفريقيا|منتخب مصر يصل سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.. صور

معهد وقاية النباتات : تقنيات زراعية لمكافحة الآفات لتحقيق الأمن الغذائي

آلاف الزوار يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. وفاة العامري فاروق....معلومات صادمة عن مرضه.. ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات يدوية وأنشطة.. مشاركة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض الكتاب

علامات غير متوقعة لمرض العامري فاروق

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ