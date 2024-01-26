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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

500 طفلة تستفيد من أنشطة مبادرة تمكين الفتيات بمعرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة أمس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ورشة عمل للأطفال المترددين على المعرض خاصة بأنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

تضمنت ورشة العمل العديد من الأنشطة الخاصة بالمبادرة كدوائر الحكي دوي والتي تناولت العديد من الموضوعات الهامة والقضايا الخاصة بالطفل يستفيد منها 500 طفلة.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024 والذي يقام هذا العام تحت شعار ( نصنع المعرفة .. نصون الكلمة)، خلال الفترة من (24 يناير وحتى 6 فبراير)، ويدعوكم المجلس إلي المشاركة في كافة الأنشطة التي يتم تنفيذها بالجناح المخصص له A13  المتواجد بقاعة الطفل.

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