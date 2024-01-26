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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. رفع 1100 طن مخلفات متنوعة في المنصورة

حملات نظافه
حملات نظافه

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية مستمرة، بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه  ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 530 طن مخلفات بلدية و 210طن اتربه و 350 طن مخلفات صلبة بمدينة المنصورة بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقة المركزية.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز النظافه حيث تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وبإشراف نوابهم حيث تم الاستعانة بعدد (128) معده نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10 أطنان و 5 أطنان وسيارات مكابس ولمودر زاحف ومكانس وسيارات مياه وتم تكليف 314 عامل نظافة على مدار (3) ورديات وتم التركيز على الشوارع الداخلية والعزب بمدينة المنصورة.

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مدينة المنصورة وضواحيها نظافة وتجميل مدينة المنصورة المنطقة المركزية الدكتور أيمن مختار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الحملة المكبرة أعمال الحملة

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