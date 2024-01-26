غضب صهيوني على قرارات محكمة العدل الدولية.. فيديو

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسيل الدولي للبحوث، إن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت إسرائيل الآن في قفص الاتهام على ما ارتكبته من جرائم في حق الإنسانية الفلسطينية.

وأكد رمضان أبو جزر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن التصويت كان ساحقا في محكمة العدل الدولية لنصرة فلسطين وإدانة ممارسات جيش الاحتلال اليوم، ولكن الجانب المظلم من الأمر هو عدم إشارة المحكمة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن قرارات العدل الدولية كانت منصفة بشكل جزئي، نظرا لأن عدم الحديث عن وقف إطلاق النار في فلسطين أمر يدعو إلى الغضب.

وأشار إلى أن هناك غضبا داخليا صهيونيا على قرارات المحكمة الدولية، اليوم، حيث أدانت العدل الدولية مجازر الجيش الصهيوني في فلسطين.