تقبيل لاعبة| فيفا يرفض استئناف رئيس الاتحاد الإسباني على إيقافه 3 سنوات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، العقوبة الصادرة بحق الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، لويس روبياليس بالإيقاف لمدة 3 أعوام، على خلفية تقبيله لاعبة الماتادور، جيني هيرموسو، عقب إحراز كأس العالم للسيدات، بعد رفض الاستئناف المقدم من قبله.

وقال الفيفا في بيان "لجنة الاستئناف مقتنعة بأن روبياليس تصرف بطريقة تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في قانون الانضباط".

وقدم روبياليس، استقالته في سبتمبر الماضي بعد 3 أسابيع من فضيحة تقبيل هيرموسو بالقوة على شفتيها، إثر فوز إسبانيا بلقب المونديال، رغم أنه صرح فيما بعد، أنها حصلت "بالتراضي".

وكان الفيفا قد أوقف روبياليس في 26 أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما، وفتح تحقيقا بحقه.