متحدث الصحة يكشف تفاصيل التعاون مع الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالمجال الطبي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل التعاون مع شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية؛ للارتقاء بالقطاع الصحي بمصر، من خلال تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "العنكبوت" على فضائية "أزهري"، أن الهدف من هذا التعاون؛ هو تفعيل الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي بمصر والإمارات، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي له دور بارز في المجال.

وأشار إلى أن توسيع دائرة الاستفادة من خلال التعاون مع الشركات والقطاعات الإماراتية في المجال الصحي، يأتي ضمن خطط العمل على الارتقاء بكل القطاعات الصحية في مصر، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن.

ونوه بأن التعاون مع شركة G42 تحديدا؛ لأن لديها الكثير من الإمكانيات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتم الاستفادة به حاليا في المجال الطبي.