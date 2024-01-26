اتحاد التايكوندو ينعى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

نعى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة الأسبق، الذي توفي اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وقال الاتحاد التايكوندو، في بيانه: "الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة الأسبق، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".