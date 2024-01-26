أنشيلوتي ينهي الجدل حول عودة كريم بنزيما لريال مدريد

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الجدل الدائر خلال الساعات الماضية، حول إمكانية عودة الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الميرنجي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم بنزيما بقوة بالعودة إلى ريال مدريد، وفقا لرغبة أنشيلوتي حسب بعض التقارير الصحفية في إسبانيا، لكن رئيس النادي فلورينتينو بيريز هو من رفض فكرة عودة الفرنسي من جديد للعب بقميص الملكي.

وعلق أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لاس بالماس، قائلا: "التقارير حول عودة بنزيما إلى ريال مدريد كاذبة.. لم أتحدث إلى النادي بشأن عودة كريم المحتملة".

وكان النجم الفرنسي صاحب الـ36 عامًا انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد بصفقة انتقال حر.

وخيب “بنزيما” الآمال، بأداء متواضع وتراجعت نتائج الفريق على مستوى الدوري، كما خرج مبكرا من كأس العالم للأندية.

وهاجمت جماهير الفريق السعودي النجم الفرنسي بشدة، مما دفعه لإغلاق حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.