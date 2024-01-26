كسر خط مياه رئيسي في منطقة الكرنك بالأقصر.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه جارى أعمال الإصلاح لعطل مفاجئ بخط مياه 8 بوصة بمنطقة الكرنك مما أدى إلى قطع المياه بتلك المنطقة أول طريق المطار ومنطقة أبو الجود ونجع البهاجة، ونظرا أن خط المياه يقع على عمق 5 أمتار تتم عمليات الإصلاح الجارية بعدد كبير من المعدات والأفراد.

وعلى الفور اصدر اللواء احمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تعليماته بتدعيم العربات والمعدات لسرعه نهو الاصلاح والسيطره علي العطل وتوفير سيارات مياه صالحه للشرب يمكن طلبها عن طريق الإتصال برقم 125 الخط الساخن أو رقم 01147999752

IMG-20240126-WA0011

IMG-20240126-WA0007

IMG-20240126-WA0009

IMG-20240126-WA0010

IMG-20240126-WA0008