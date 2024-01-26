عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسر خط مياه رئيسي في منطقة الكرنك بالأقصر.. صور

صدى البلد

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه جارى أعمال الإصلاح لعطل مفاجئ بخط مياه 8 بوصة بمنطقة الكرنك مما أدى إلى قطع المياه بتلك المنطقة أول طريق المطار ومنطقة أبو الجود ونجع البهاجة، ونظرا أن خط المياه يقع على عمق 5 أمتار تتم عمليات الإصلاح الجارية بعدد كبير من المعدات والأفراد.

 

وعلى الفور اصدر اللواء احمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تعليماته بتدعيم العربات والمعدات لسرعه نهو الاصلاح والسيطره علي العطل وتوفير سيارات مياه صالحه للشرب يمكن طلبها عن طريق الإتصال برقم 125 الخط الساخن أو رقم 01147999752

 

IMG-20240126-WA0011
IMG-20240126-WA0011
IMG-20240126-WA0007
IMG-20240126-WA0007
IMG-20240126-WA0009
IMG-20240126-WA0009
IMG-20240126-WA0010
IMG-20240126-WA0010
IMG-20240126-WA0008
IMG-20240126-WA0008
IMG-20240126-WA0006
IMG-20240126-WA0006
الأقصر إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الخط الساخن الشرب والصرف الصحى توفير سيارات رئيس مجلس سيارات مياه صالحة مياه الشرب والصرف الصح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

ترشيحاتنا

الزراعة: تداول 78 ألف قنطار قطن والسعر تجاوز 17 ألف جنيه بالإسكندرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب

إصابات مباشرة.. قصف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بسوريا

أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

السيسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا سبل إنهاء الحرب في غزة

ميسي في مواجهة فريق سعودي.. موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بالأدوية وعادات يومية .. إليك علاج النقرس

بعد وفاته.. ما هي آلية اختيار بديل العامري فاروق في مجلس الأهلي؟

طريقة عمل قوالب الكفته بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

فيديو

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ