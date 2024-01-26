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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب تدهورها.. تعليق جديد من باكستان حول العلاقات مع إيران

سفير باكستان لدي
سفير باكستان لدي إيران

غادر سفير باكستان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مدثر تیبو بلاده اليوم متجها إلی طهران لاستئناف مهمته الدبلوماسية.

وعبر منصة اكس غرد  "محمد مدثر تیبو" قائلا :  إن إيران وباكستان لهما ثقلهما الاقليمي وتتطلعان الى تعزيز العلاقات التاريخية والشعبية بينهما.

وأضاف: لدينا الإرادة لبذل المزيد من الجهد من أجل باكستان أقوى، وقد حان الوقت لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأتم تغريداته  : بناء على الرغبات الصادقة والطيبة للزعماء الباكستانيين، فإنني في طريقي إلى طهران.

ويشار إلى أن العلاقات الإيرانية الباكستانية قد توترت في الآونة الأخيرة، ونتيجة لهذا سحبت كل دولة سفيرها للتشاور، ولكن سرعان ماعادت العلاقات من جديد بين البلدين. 

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