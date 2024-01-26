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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة أمريكية تدخل موسوعة جينيس.. والسبب صادم

فتاة امريكية
فتاة امريكية

دخلت الفتاة مايسي ديفيس ساذرلاند من كاليفورنيا الأمريكية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية لأطول شعر على ذراعيها.

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وتمكنت من زيادة طول شعرها إلى 18 سنتيمترا، وهو الرقم القياسي العالمي للنساء، وقبلها لم يكن لدى أي امرأة أخرى مثل هذا الشعر الطويل على أطرافها العلوية. جاء ذلك على الموقع الرسمي لكتاب"جينيس".


وقالت ميسي التي لم تنتبه لفترة طويلة أنها تعيش بشعر طويل بشكل غير طبيعي:
"كنت في "ديزني لاند" مع عائلة صديقتي كايلي، ولاحظ شقيقها الشعر على ذراعي، فقال إنه طويل جدا، وكان أول ما خطر بباله هو نزعه.

في تلك اللحظة بالذات قررت الفتاة أن تعتني بإطالة شعر ذراعيها لكي تدخل موسوعة "جينيس".

جينيس

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