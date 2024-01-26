منتخب المغرب يحصد المركز السابع في أمم أفريقيا لليد على حساب أنجولا

نجح منتخب المغرب في حصد المركز السابع، في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة في مصر، بعد التغلب على أنجولا بنتيجة 25-23، اليوم الجمعة، في لقاء تحديد المركز السابع بالبطولة.

وحسم المنتخب الأنجولي الشوط الأول 13-12، ولكن المغرب انتفض بشكل كبير في الشوط الثاني وحسم الفوز.

وأخفق المنتخب المغربي في بلوغ نهائيات كأس العالم التي ستقام العام المقبل في كرواتيا والنرويج والدنمارك، كما يغيب عن منافسات اللعبة بأولمبياد باريس 2024.

وصعدت 4 منتخبات لمونديال اليد "مصر وتونس والجزائر والرأس الأخضر"، بينما يتصارع على المركز الخامس الكونغو الديمقراطية وغينيا، وسيصعد الفائز للمونديال ليكمل خماسي قارة أفريقيا.

وفاز منتخب كينيا على زامبيا بنتيجة 34-28، اليوم الجمعة، ليقبع المنتخب الزامبي في المركز الأخير.