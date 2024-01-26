عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكى بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكى على طريق دمياط شربين أمام محطة بنزين السعدية بمحافظة الدقهلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ منمركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك على طريق دمياط شربين أمام محطة بنزين السعدية ووجود مصابين .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكى وتوك توك مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم تصادم توك توك بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية النيابة العامة سيارات الإسعاف مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة شربين مديرية أمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

موضوعات متعلقة

الدقهلية.. رفع 1100 طن مخلفات متنوعة في المنصورة

ترشيحاتنا

إصابات مباشرة.. قصف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بسوريا

أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

السيسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا سبل إنهاء الحرب في غزة

ميسي في مواجهة فريق سعودي.. موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي

هاتفيا.. السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا: استمرار حرب غزة له تداعيات كبيرة أمن الإقليم

لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم؟.. علي جمعة يوضح سنة منسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بالأدوية وعادات يومية .. إليك علاج النقرس

بعد وفاته.. ما هي آلية اختيار بديل العامري فاروق في مجلس الأهلي؟

طريقة عمل قوالب الكفته بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

فيديو

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ