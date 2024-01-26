إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكى بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكى على طريق دمياط شربين أمام محطة بنزين السعدية بمحافظة الدقهلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ منمركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك على طريق دمياط شربين أمام محطة بنزين السعدية ووجود مصابين .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكى وتوك توك مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.