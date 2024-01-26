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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل فلسطيني يكشف جوانب القصور في قرارات "العدل الدولية" اليوم.. فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال  زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية لم تتخذ قرار وقف إطلاق النار في فلسطين، ولم تعترف بأن هذا القرار جزء من التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.

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أردوغان يشيد بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية

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رئيس جنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل ويجب احترامه

أكد زيد الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محكمة العدل أقرت أنه على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

ضاف في حديثه، أن تسليط الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية المدنيين وإدخال المساعدات يعني أن المحكمة الدولية تعترف بإدانة الجيش الصهيوني أمام العالم بأكمله.

تابع: "التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية من شأنها أن يؤسس عليها حراك سياسي كبير على مستوى الدول التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان".

محكمة العدل الدولية محكمة العدل

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