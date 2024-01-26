عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهري: إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل قرار تاريخي وشهادة تزلزل أعمدة الكيان الصهيوني

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف بقرار محكمة العدل الدولية - أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- بإدانة الحرب الإسرائيليَّة الشرسة التي تنفذها في قطاع غزة.

وقال الأزهري في بيان له:  قرار تاريخي سيؤدي عند صدور القرارات النهائية إلى محاسبة تاريخية لإسرائيل عما ارتكبته من مجازر بحق الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن إسرائيل تنفذ أعمالا إجرامية وإبادة جماعية، وقرار المحكمة الدولية ضمان للمساءلة وتحقيق للعدالة وفقاً للقانون الدولي وشهادة تزلزل أعمدة الكيان الصهيوني.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيانها اليوم: «إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع».

وصرحت المحكمة بأن غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه، وأن الفلسطينيين يتعرضون للتهديدات اليومية، موضحة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت محكمة العدل الدولية، أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وأنها تُدين القتل المستمر في القطاع، مُضيفة: « يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

حسرة.. تعليق صادم من رينارد على فشل قيادته كوت ديفوار بأمم إفريقيا

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

ورشة حداده في بطنه| استخراج 12 ملعقة و"بوجيه" سيارة ومسامير من معدة مريض.. كيف نجا؟

خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار

احتفالات صاخبة للاعبي الزمالك مع الجماهير بعد التأهل لنهائي بطولة دبي

ميرا..ظاهرة فضائية مثيرة للجدل تعيد نظر العلماء في حياة النجوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع علاج.. كيف تتخلص من تنميل الأطراف في دقائق؟

مكياج صاخب.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة جريئة

تسببت في غيابه عن عرض الفيلم.. مخاطر عملية خالد الصاوي

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ