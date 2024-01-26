سمير النيل: فيلم "بنقدر ظروفك" يعكس هموم الطبقة الفقيرة

أكد المؤلف سمير النيل، أن فيلم "بنقدر ظروفك" يعكس هموم الطبقة الفقيرة داخل المجتمع، وأيضاً الطبقة المتوسطة التي كانت "مستورة" وتواجه حالياً صعوبة في توفير المتطلبات الأساسية بسبب غلاء الأسعار والطمع والجشع، والظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم كله جراء تداعيات كورونا وما تبعه من أزمات عالمية وإقليمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سمير أبو النيل، في بيان صحفي، إنه أراد أن يقول للتجار وأصحاب المصانع والمستوردين أن هناك أرزقية يقبضون أجورهم باليومية، ويجب مراعاة دخلهم المحدود، بافتتاح خطوط إنتاج تراعي ظروفهم ودخلهم المحدود.

وأضاف مؤلف فيلم"بنقدر ظروفك"، أن بداية الفيلم تتضمن رسالة تقول "تنظر إليهم فتراهم فقراء، وحين تجلس بينهم وتتحدث إليهم تحس بالثراء، كأنهم نغمة من دقات قلب الكون نفسه، يهزمون الموت لأنهم لا يسرفون في الحياة".

وأعرب عن سعادته لمدى إعجاب نجوم العمل بالسيناريو وموافقتهم الفورية عليه بمجرد قرائتهم له، مشيرا إلى أنه عمل في السينما بمصر والإمارات منذ عام ٢٠٠٤.

فيلم بنقدر ظروفك

فيلم"بنقدر ظروفك" تدور قصته حول "حسن وملك" اللذان تربطهما قصة حب، ويعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الفراخ بسبب فقرهم الشديد، ويواجهان صعوبات كثيرة تهدد قصة حبهما.

يخوض بطولة الفيلم النجوم أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، ومي سليم، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومحمود حافظ، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، وإبرام سمير، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.