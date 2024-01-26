طيران حربي مجهول ينفذ غارات جوية على مواقع إيرانية في سوريا

قال وسائل إعلام سورية، إن طيرانا حربيا مجهول الهوية، نفذ غارات جوية على مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، وسط تضارب للأنباء حول قصف آخر مجهول استهدف ميليشيات إيرانية في ريف حمص، دون معرفة حجم الخسائر.

وأشار مصادر السورية إلى أن طائرة حربية، يُرجح أنها إسرائيلية، استهدفت موقعاً عسكرياً للمليشيات الإيرانية في قرية المختارية بريف حمص الشمالي.

وأضافت المصادر أن الموقع المستهدف هو مطعم استولت عليه الميليشيات الإيرانية بالقرب من كازية عيد، دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف.