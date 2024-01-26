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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق عميق.. أول تعليق من الجزائر على قرار المجلس العسكري في مالي

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، بيانا، بشأن التطورات في مالي، وإنهاء المجلس العسكري العمل باتفاق الجزائر.

ووفق البيان؛ فقد أعربت الخارجية الجزائرية، عن قلقها العميق إزاء تنديد السلطات المالية باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

وقالت الخارجية: أخذت الجزائر علمًا، ببالغ الأسف وبقلق عميق، تنديد السلطات المالية باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر

وذكرت الخارجية: الجزائر تأخذ علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية

وأضافت الخارجية: من واجب الجزائر إبلاغ الشعب المالي الشقيق وهذا الأخير يعلم أن الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق

وأتمت الخارجية بيانها: يجب على الشعب المالي أيضًا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعمًا للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقًا مع الحقيقة أو الواقع.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري.

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