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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الدخول بشرط| 4 تعليمات مهمة من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين

صدى البلد

أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، وجاءت كالتالي:

1 ـ استلام الأوراق يكون بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.
2 ـ التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشح
3 ـ لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.
4 ـ تتلقي اللجنة الطلبات بدءًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.

ـ ملحوظة هامة: يكون ترتيب الأسماء في قائمة المرشحين على كافة المناصب ترتيبًا أبجديًا.

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