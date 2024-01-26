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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

210 مليارات جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي نحو 210.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 6.088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية.

مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 288.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 613.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء 105.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع - اقتصر على 4 جلسات تداول فقط بسبب اعتبار  الخميس إجازة بمناسبة عيد الشرطة- ليستقر عند مستوى 1.971 تريليون جنيه مقارنة 1.886 تريليون جنيه.

مؤشر الأسهم القيادية 

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ايجى اكس 30  المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند مستوى 27.66 ألف نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.07%بينما سجل مؤشر الأسهم المتوسطة EWI EGX70 صعودا مغلقا الفترة عند 6.584 الاف نقطة بنسبة 3.93%، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.54% مغلقا الفترة عند 83.319,9 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي نحو 210.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو6.088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 288.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 613.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء 105.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

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