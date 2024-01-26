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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميرا..ظاهرة فضائية مثيرة للجدل تعيد نظر العلماء في حياة النجوم

النجوم
النجوم

في واقعة مثيرة للجدل ، رصد علماء الفلك نجومًا تبدو كأنها "أعمدة من الدخان"، وأدى ذلك لتغيير توقعات العلماء بنهاية "المدخنون القدامى، أو "ميرا"، كما يطلق عليهم، وإعادة النظر علميًا بنهاية حياة النجوم العملاقة.

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التجربة العلمية أجراها فريق بحثي من جامعة هيرتفوردشاير في المملكة المتحدة بقيادة فيليب لوكاس، وتقوم بدراسة استخدام تلسكوب المسح المرئي نحو مركز مجرتنا، إذ رأوا من خلاله العديد من نجوم "ميرا"، الواقعة في قلب مجرة ​​درب التبانة.


“ميرا”، هدوء ثم سحب من الدخان 
ملاحظات العلماء لم تتوقف عند هذا الحد، بل اكتشفوا شيئًا آخر، فيقول لوكاس: "يمكن أن توجد ميرا بهدوء لعقود من الزمن، وتتلاشى إلى حد الاختفاء تقريبًا، قبل أن تنفث فجأة سحبًا من الدخان".

وتوصف ميرا بأنها "الحالة التي تعيشها النجوم العلاقة الحمراء عندما تكبر، فتارة تصبح أكثر سطوعًا وتارةً أكثر خفتًا"، إذ يعتقد العلماء "أن النبضات ناتجة عن موجات من البلازما تنتقل داخل النجوم وتساعدها على قذف المواد إلى الفضاء"

الفلك

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