الخارجية الأمريكية تجدد رفضها لمزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

ردًا على قرار محكمة العدل الدولية بالتحقيق في قضية الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد موقفها، مؤكدة أنها لا تزال تعتبر مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل غير قانونية، وغير صحيحة.

يأتي بيان وزارة الخارجية في أعقاب الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي اختار بدء التحقيق في القضية. وعلى الرغم من قرار محكمة العدل الدولية، تظل الولايات المتحدة ثابتة على اعتقادها بأن الاتهامات بالإبادة الجماعية تفتقر إلى الأسس الموضوعية. ويعكس هذا الإعلان التحدي المستمر من واشنطن لكل ما يدين إسرائيل على الساحة الدولية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكما ورد سابقًا، امتنعت محكمة العدل الدولية عن إصدار أمر بوقف إطلاق النار، لكنها دعت إلى تنفيذ سلسلة من التدابير الطارئة. وبينما يشير قرار المحكمة إلى أن هناك عملية قانونية طويلة ومعقدة، فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكم يتوافق مع وجهة نظرها بأن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.