انتصار للإنسانية.. بيان مهم من قطر بشأن قرار العدل الدولية ضد إسرائيل

رحبت دولـة قطـر بالتدابير المؤقتة التـي أمـرت بها محكمـة العـدل الدولية، لا سيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعيـة فـي حربها على قطاع غزة، وتعدها انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها ، أن صـدور أمـر المحكمـة بأغلبية ساحقة يعكس حجـم خـطـر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ، ما يستوجب ضمان تنفيـذ الإجراءات المؤقتة.

كما جددت الوزارة، التأكيد على موقـف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.