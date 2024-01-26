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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسباب انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق فيصل وأكتوبر والهرم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرا لقيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم، والخارج من محطة تنقية مياه أكتوبر الجديدة، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم؛ الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الربط.

وأوضحت الشركة، أن مناطق: "هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب" ستتأثر بانقطاع المياه، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، 26 يناير 2024، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت 27 يناير 2024.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، تتواجد في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه؛ لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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