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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير فلسطيني يثمن قرارات "العدل الدولية": كنا نأمل بوقف إطلاق النار.. فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

ثمن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، معتبرًا أن هذه هي المرة الأولى التي تقع إسرائيل فيه تحت المحاسبة.

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وأضاف "مجدلاني" في مداخلة له عن طريق "سكاي بي" مع قناة "القاهرة الاخبارية، أن إسرائيل كانت تعتمد دائمًا على ارتكاب المجازر وأن يقوم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بمنع محاسبتها والوقوف أمامها ولكن هذه المرة الوضع تغير، مضيفًا أن القرار الذي صدر واجب التنفيذ على إسرائيل عن طريق توفير المساعدات والماء والطعام والشراب للشعب الفلسطيني ووقف التحريض العنصري.

أوضح وزير التنمية الاجتماعية أن القرار يمكن الوقوف عليه وتطبيق إجراءات على أساسه، وذلك بالرغم من عدم إصدار المحكمة الدولية قرارًا بوقف إطلاق النار رغم ما قدمته جنوب أفريقيا بأدلة واضحة، لافتًا إلى أن المحكمة أصرت على إعطاء فرصة لإسرائيل لتقديم تقرير لها لضمان احترام القانون الدولي.

العدل الدولية

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