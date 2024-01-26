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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسرة.. تعليق صادم من رينارد على فشل قيادته كوت ديفوار بأمم إفريقيا

رينارد
رينارد

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات، عن أسباب فشل خطوة إعارته لقيادة كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية للرجال.

وصرح رينارد عبر قناة ليكيب "للأسف لم تتم المفاوضات بشكل إيجابي، ولم تكن الخطوة ممكنة، وكنت أود خوض التجربة، ولكن القدر لم يساعدنا لحسم الأمر".

وكان فيليب دياللو رئيس الاتحاد الفرنسي، قد أكد أن رينارد لن يغادر للعمل في كأس الأمم الأفريقية.

وفكر الاتحاد الإيفواري في استعارة رينارد، لإنقاذ منتخب الأفيال في الكان، حيث يستعد لمواجهة السنغال حامل اللقب، في ثمن النهائي.

ويتمتع رينارد بشعبية كبيرة في ساحل العاج، بعدما قاد الأفيال للفوز بلقب البطولة القارية عام 2015.

كما فاز بالمسابقة كمدرب لزامبيا عام 2012.

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