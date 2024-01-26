حسن سلامة: الإعلام الغربي لعب دورا كبيرا في ترديد التضليل الإسرائيلي

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الإعلام الإسرائيلى المضلل أحد أدوات العدوان التى مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على سكان قطاع غزة.



أضاف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"، أن أن الأمر ليس متعلقا فقط بقصف الطائرات والدبابات ونيران الجنود وغيره، موضحا أن هذا الإعلام روج لإسرائيل أنها تدافع عن نفسهان وأنها متعرضة لهجمات إرهابية ولها الحق فى الدفاع عن نفسها وأقنعوا الرأى العام الغربى بذلك.



وتابع الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الإعلام الإسرائيلى كان يعمل على تضليل الرأى العام وتعتيم الأمور، وتضليل المعلومات فى الداخل والخارج عن طريق بث معلومات مغلوطة لافتا إلى أنه كان منها فكرة أن المقاومة تقطع رؤوس الأطفال.