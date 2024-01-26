سؤال وجواب .. الرئيس التنفيذي لـ ليفربول يعلق على رحيل كلوب

ناقش بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول اليوم قرار يورجن كلوب بالتنحي عن تدريب الريدز في نهاية الموسم الحالي.

وأعلن كلوب هذا الصباح أنه سيغادر بعد قيادة النادي خلال الفترة المتبقية من موسم 2023-2024، مما يعني أن عهده المجيد سينتهي بعد ما يقرب من تسع سنوات من تعيينه في أكتوبر 2015.

وانضم هوجان لاحقًا إلى كلوب في مؤتمر صحفي خاص في مركز تدريب أكسا.، واطلع على إجابات الرئيس التنفيذي على الأسئلة التي طرحها عليه الصحفيون أدناه.

بيلي، هل يمكنني أن أسألك من وجهة نظر مجلس الإدارة، ما مدى أهمية هذه اللحظة؟ لأنك تخسر رجلاً قضى معك تسع سنوات رائعة.

أعتقد أنه ربما يكون من الصعب التعبير عن مدى أهميته بالكلمات. أعتقد أنه عندما انضم إلينا يورجن في عام 2015، تحدث عن ترك النادي في مكان أفضل مما وجده. وأعتقد أنه إذا نظرت إلى ما نحن فيه اليوم مقابل ما كنا عليه عندما انضم إلينا، فليس هناك شك على الإطلاق في أنه فعل ذلك. وكما قال للتو، فإنه سيبقى هنا لعدة أشهر أخرى. من وجهة نظرنا، من الواضح أن الأخبار حزينة، وأنا متأكد من أن الكثير من أنصارنا يشاركوننا هذه المشاعر. لقد أجرينا أنا وهو عددًا من المحادثات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وأعتقد أن المرة الأولى التي أجرينا فيها محادثة حول قراره من وجهة نظر مهنية ولكن أيضًا من وجهة نظر شخصية - لقد عملنا جنبًا إلى جنب. على مدى السنوات التسع الماضية تقريبًا - ويمكنني أن أرى من وجهة نظري، من خلال معرفتي به كما أعرفه، أن هذا كان قرارًا اتخذه وأنه كان مرتاحًا له ويؤمن به تمامًا. عندما يأتي زميلك وصديقك إلى قرار ما قرار كهذا فهذا شيء تدعمه وتحترمه.

هل تفاجأت؟

نعم بالطبع. لكن في الوقت نفسه، أعتقد أنه قال في الفيديو الذي تم إصداره اليوم أن الأمر يتعلق حقًا بكيفية رؤية الجميع لما يحدث من الخارج، ولكن مقدار العمل والضغط... كما قال، كان يفعل هذا التدريب لمدة 24 عاما. لذلك، فوجئت إلى حد ما ولكنني أفهم ذلك أيضًا. كما قلت، من الواضح أنه يوم حزين ولكنه أيضًا يوم يعود الفضل فيه إلى يورجن، لقد توصل إلى القرار الذي يريد منح النادي الفرصة لخوض ما سيكون عملية منظمة وهذا ليس بالأمر السهل القيام به إذا لم يكن هذا الخبر علنيا. سوف نمر بهذه العملية، كما فعلنا في الماضي - نفس العملية التي أتت بنا إلى يورجن منذ ما يقرب من تسع سنوات - وهذا شيء سنفعله على انفراد، وسيتم القيام به، كما قال يورجن، مع الأشخاص الذين هنا، ستكون ملكيتنا، ومايك جوردون على وجه الخصوص، جزءًا من هذه العملية.

عندما نصل إلى مكان حيث لدينا المزيد من الأخبار حول ذلك، يمكننا مناقشة الأمر عند هذه النقطة، ولكن لن يكون الأمر بمثابة تعليق مستمر. في هذا النادي نفضل إجراء العملية عندما نكون مستعدين للحديث عن الأشياء، سنقوم بذلك. وحتى تلك اللحظة، لن نتحدث عن أشخاص آخرين ولن ندخل في لعبة الأسماء. هذا حقًا إعلان نصدره نحن ويورجن، وبعد اليوم نركز على الموسم المقبل والفرصة التي لدينا والمنافسة على أربع جبهات وجعل حملة 23-24 شيئًا يمكن للمشجعين أن ينظروا إليه باستمتاع.

فيما يتعلق بعملية استبدال يورجن، هل لديك جدول زمني محدد؟ هل تريده قبل نهاية الموسم؟ أم يجب احترام ما يجب على الفريق القيام به قبل انتهاء الموسم؟ وأنا أعلم أنك لن تذكر اسمًا هنا، لكن هل لديك هدف في ذهنك لخليفة مثالي بالفعل؟

وأنا أقدر هذا السؤال. أعتقد من وجهة نظرنا، أنني لا أريد أن أضع توقعات، أولاً لأن هذه عملية نحتاج إلى خوضها. كما قلت، إنها عملية مررنا بها في الماضي، والطريقة التي نعمل بها كنادي لكرة القدم هي التأكد من أننا قد نظرنا إلى جميع المعلومات، وجميع البيانات، وقمنا بالعناية الواجبة المناسبة و ثم سنتخذ قرارًا وسنصدر إعلانًا في ذلك الوقت. أفهم السؤال، لكن لا يمكنني الالتزام بجدول زمني له. سوف يستمر الأمر في الخلفية ويمكنك التأكد من أننا سنبذل كل ما في وسعنا لاتخاذ القرار الصحيح، كما قال يورجن، لمستقبل نادي كرة القدم هذا. هذه هي الطريقة التي عملنا بها دائمًا وهذه هي الطريقة التي سنعمل بها خلال هذه العملية. لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر إلهاء. يتعلق الأمر بالتأكد من استمرار هذه الحملة وإمكانية استمرار الفريق في الأداء. وكما قلت، عندما يكون لدينا ما نقوله، سيكون لدينا ما نقوله في تلك المرحلة.

لقد قارن الكثير من المؤيدين اليوم باليوم الذي أعلن فيه بيل شانكلي رحيله، وكذلك كيني دالجليش. هل توافق على أن هذه مقارنة عادلة؟ أعلم أن يورجن يجلس بجانبك، ولكن فقط للحديث عن الفراغ الذي سيتركه وراءه.

نعم، أعتقد أننا كنا نتحدث عن ذلك في وقت سابق - لقد أجريت محادثة مع ابني وقال: "اعتقدت أنه سيستمر في العمل إلى الأبد!" لذلك، أستطيع أن أفهم التأثير، وكما قال، الصدمة، وسيكون لدينا الوقت المناسب والفرصة المناسبة، كما قال يورجن، للنظر إلى الوراء والحديث عن مسيرته. من الواضح أن الرحلة التي خضناها كانت غير عادية، وبالتأكيد نجاحه وقيادته وشخصيته وجاذبيته، ولكن العلاقات - كما قال - التي تم إنشاؤها، والفريق الذي تم بناؤه هنا هو بوضوح الفضل الكبير له ونحن جميعًا في وضع جيد... كما قلت، نريد أن نتجاوز اليوم ثم نريد التركيز على العودة إلى اللعب والعودة إلى الملعب والفوز بمباريات كرة القدم. ولكن فيما يتعلق بتأثيره، فمن الواضح أنه كان هائلاً وكزميل، كانت السنوات الثماني الماضية مذهلة وكداعم ومشجع، كان الأمر متساويًا لذا نأمل أن يستمر ذلك. وكما قال، لدينا أهداف أمامنا وهذا هو المكان الذي سيكون تركيزنا عليه.