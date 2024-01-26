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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاصمة السياحة.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

صدى البلد

تعمل اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى على قدم وساق من أجل التجهيز الجيد لاستضافة بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

من المقرر أن تقام البطولة خلال في الفترة من 21 إلى 24 من شهر مارس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويتابع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية استعدادات استضافة الحدث العالمي، للظهور بشكل مميز وناجح كعادة مصر في استضافة كبرى الأحداث.

وتعد مدينة شرم الشيخ عاصمة السياحة العالمية، والوجهة المشرفة للسياحة المصرية، والتي تجذب الجميع لما تمتلكه من أماكن طبيعية خلابة ومذهلة وجذابة للجميع وليس للرياضيين فقط.

واستضافت شرم الشيخ العديد من البطولات العالمية ونالت إشادة واستحسان جميع الدول والوفود المشاركة، وهو ما يعكس دور المدينة في تنشيط السياحة المصرية وخاصة السياحة الرياضية.

كانت مصر قد استضافت بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شهر نوفمبر الماضي بمجمع الصالات المغطاة السادس من أكتوبر والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 3 وحتى 5 نوفمبر.

ونجح منتخب مصر في حصد 26 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية و 11 ميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية، بالإضافة إلى حصد 6 ميداليات متنوعة في منافسات الفرق والمختلط.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

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