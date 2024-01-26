موافى: 80% من ألم الذبحة الصدرية يكون في منتصف الصدر

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل الذبحة الصدرية.

وقال حسام موافي خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن قناعة البعض أن الذبحة الصدرية تكون في الشمال بجوار القلب اعتقاد خاطئ، معلقا: ألم الذبحة الصدرية 80% منه في منتصف الصدر، أو تحت الترقوة الشمال واليمين وفوق السرة.

وأكد حسام موافي قائلا: «أشعة الإيكو لا تستطيع تشخيص الذبحة الصدرية؛ لأنه يشخص الصمام والعضلات فقط».

وتابع حسام موافي: «أكثر ما يجهد القلب هي الرياضة، وأصنف الرياضة على أنها رسم قلب بالمجهود».

رسم القلب

وعلق أستاذ الحالات الحرجة قائلا: رسم القلب الإجهادي إما دوائي أو رياضي، والقسطرة يتم عملها حال سلامة وظائف الكلى، مختتما: ألم الصدر المصاحبة للذبحة الصدرية غير المستقرة عادةً ما يكون حديثًا ولا يختفي أثره بالخلود إلى الراحة وتناول الأدوية، حاجة المريض إلى عملية قسطرة عاجلة، لتوسيع الشريان التاجي، قبل تطور حالته إلى الإصابة بالنوبة القلبية.



