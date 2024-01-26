وفد مستقبل وطن يتفقد مستشفى العجمي لمتابعة سير العمل بها

قام وفد من أعضاء حزب مستقبل وطن، شارك فيه كل من، النائبة د. سارة النحاس والنائبة سوسن حسني حافظ، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد جلال الغاوي أمين الشؤون الصحية بحزب مستقبل وطن، بزيارة مستشفى العجمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقام الوفد بتفقد أقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على حالة المرضى والموظفين، ومتابعة سير العمل فيها.

وأثنى الوفد على جودة التجهيزات والخدمات التي تقدمها المستشفى للمواطنين، والتي تتوافق مع أحدث المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية. كما أشاد الوفد بالجهود التي يبذلها فريق العمل بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين لتقديم أفضل خدمة للمرضى.

وخلال الزيارة، شارك الوفد في حلف القسم لطلاب سنة أولى بمدرسة التمريض التابعة للمستشفى، والذي يهدف الى إلى تأهيل كوادر تمريضية مؤهلة ومتخصصة للعمل في المجال الطبي.

وأكد وفد حزب مستقبل وطن على دور التعليم في رفع كفاءة المهنيين الصحيين، وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم في سوق العمل.

وقام وفد حزب مستقبل وطن بتوزيع الألعاب على أطفال قسم طب الأطفال بالمستشفى، تضامناً معهم في محنتهم، وإدخال البهجة على قلوبهم.