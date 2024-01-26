عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير فلسطيني سابق : قرار العدل الدولية وثيقة إدانة تاريخية ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

وجه حسن العصفور، المفاوض والوزير الفلسطيني الأسبق، التحية للشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر اليوم قرارا بطعم مختلف في محكمة العدل الدولية، قائلا إنه يعتبر أن هذا القرار يحمي الصفة ذات بعد تاريخي، ولكن ليس بالمعنى المباشر، ولكن ينم على المدى القادم.

txt

خبير: كنا نأمل وضوح قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

txt

روسيا : انخفاض كبير في الصادرات من سان بطرسبرج إلى أوروبا وأمريكا

وأضاف «العصفور»، خلال مداخلة عبر برنامج «ثم ماذا حدث»، أنه لأول مرة بالتاريخ تضع محكمة العدل الدولية دولة الكيان العضو الفاشي الجديد تحت بند أنها دولة ترتكب إبادة جماعية، وهذا موضوع ليس بالسهل.

 

وأشار إلى أنه يعرف أن غالبية الشعب الفلسطيني خاصة الأهل في غزة، كانوا ينتظرون قرارا بوقف إطلاق الحرب العدوانية فورا، لكن القرار جاء ملتبسا في بعض فقراته، مردفا: «رأيي الشخصي أن هذا القرار يشكل وثيقة إدانة تاريخية يجب أن تبقى بيد الشعب الفلسطيني في مواجهة أمريكا أولا ثم في وجه دولة الفاشية الجديدة».

العدل الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

مفاجأة.. رضا عبد العال يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابة الشناوي

أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور قبل مباراة الكونغو

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

ترشيحاتنا

السيسي وبايدن يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وحرب غزة

بعد أزمة امتحان الجامعة| "نائبة الغش" تطل من جديد.. زوجها تعدى على موظفين حكوميين

سعر أرخص سيارات تويوتا في السوق المصري

البيت الأبيض: بايدن ناقش مع السيسي الأوضاع في غزة وإطلاق سراح الرهائن

رسميا.. مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا يتأهلون إلى مونديال اليد

مفيد شهاب : قرار محكمة العدل تاريخي .. واستند بحسم لقواعد القانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

فيديو

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ