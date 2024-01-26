الجارديان: على بريطانيا وأمريكا ضمان تنفيذ قرارات المحكمة الدولية ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة أنها قبلت طلب جنوب أفريقيا، وأقامت إجراءات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وقررت أن بعض الأفعال تقع ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، ورغم أن الحكم النهائي من المتوقع أن يستغرق سنوات، فإن هذا التطور يحمل أهمية تاريخية، وخاصة في ظل الصراع المستمر.

ووفقا لإفتتاحية الجارديان، فرغم أن قرار محكمة العدل الدولية لم يصدر إجراءً مؤقتاً لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه يتطلب اتخاذ إجراءات أساسية من جانب إسرائيل، بما في ذلك الامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض عليها.

إن إسرائيل، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الخاضعة لسلطة محكمة العدل الدولية، مدعوة إلى الامتثال الفوري لحكم المحكمة والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية. ومن الجدير أن المحكمة لم تستثن حماس، وأصرت على ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعة.

ومع ذلك، فإن رد إسرائيل، كما أشار وزير الأمن القومي ووزير الدفاع، يعكس موقفاً رافضاً تجاه قرار المحكمة. تؤكد الافتتاحية على أهمية قيام الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتقديم تقارير عن جهود إسرائيل للامتثال في غضون شهر.

إن صلاحيات التنفيذ المحدودة التي تتمتع بها المحكمة تجعل من الضروري للدول التي تحترم القانون الدولي أن تتخذ الإجراءات اللازمة. وينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لتخفيف المعاناة في غزة. وتختتم الافتتاحية بدعوة الحكومات إلى استخدام نفوذها لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، والتأكيد على خطورة الوضع في غزة يتطلب اهتماما فوريا.