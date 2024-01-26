هيئة الإذاعة الألمانية تتهم إسرائيل بمنع عاملين من مغادرة غزة

في تطور حديث، اتهمت هيئة الإذاعة الألمانية إسرائيل بعرقلة مغادرة اثنين من العمال الفلسطينيين التابعين لها منذ فترة طويلة من غزة.

تزعم هيئة الإذاعة الألمانية ARD أنها كانت تدعو لخروج العمال منذ أكثر من شهرين، بدعم من الحكومة الألمانية، إلا أن إسرائيل رفضت الطلب، متذرعة بمخاوف أمنية.

أعرب كريستيان نيتشه، كبير محرري هيئة الإذاعة الألمانية، عن ارتباكه بشأن هذا القرار، وطالب السلطات الإسرائيلية بالسماح بمغادرة زملائه، مؤكد أنهم لا يشكلون أي خطر أمني.

رددت وزارة الخارجية الألمانية مخاوف هيئة الإذاعة الألمانية، وتعهدت بالاستمرار في الدفاع عن العمال. وبحسب ما ورد تم إجلاء أحد العمال المتضررين، محمد أبو سيف، ثماني مرات منذ بداية الهجوم الإسرائيلي وهو يقيم حاليًا في خيمة في مدينة رفح الجنوبية.