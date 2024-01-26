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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا باخوم يشارك مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة الدورة التكوينية السابعة للخدام

الانبا ابراهيم إسحاق
الانبا ابراهيم إسحاق

برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "فوصِ بذلك وعلم"، شارك أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في الندوة التكوينية السابعة للخدام، التي نظمها مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

أقيمت فعاليات الندوة التكوينية السابعة للخدام، بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، والأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

هدف اليوم إلى استكمال موضوعات الخادم لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ كذلك، معرفة الخادم لكلمة الله، والتعمق فيها، وفقًا لتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، كما ألقى الأب بيوس، والأب روماني فوزي، من دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، محاضرات الندوة كالتالي: "الأمثال في الكتاب المقدس"، "المعجزة في الكتاب المقدس"، بالإضافة إلى "الأسفار القانونية الثانية".

واختتمت الندوة التكوينية السابعة للخدام، بلقاء نيافة الأنبا باخوم، الذي تكلم عن أهمية خادم التربية الدينية، باعتباره مستقبل الكنيسة، قائلًا: على الخادم أن يحول دراساته الكتابية، إلى حياة معاشة.

الأنبا إبراهيم التعليم المسيحي بالقاهرة العائلة المقدسة القداس الإلهي الأسفار القانونية الثانية

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