رسميا.. مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا يتأهلون إلى مونديال اليد

اكتمل عدد المنتخبات الإفريقية لكرة اليد المتأهلة الى منافسات كأس العالم المقرر إقامتها في كرواتيا والنرويج والدنمارك مطلع عام 2025.

وشهدت منافسات اليوم، في بطولة كأس الأمم الإفريقية لليد، فوز غينيا على الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ليكتمل بعده عدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة رسميا إلى بطولة العالم المقبلة.

كانت منتخبات مصر وتونس والجزائر والرأس الأخضر حسمت تأهلها إلى بطولة العالم المقبلة بعد صعودها إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

وشهدت بطولة الأمم الإفريقية مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.