في تطور مهم، أفادت صحيفة تليجراف البريطانية أن الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عامًا، كما تم الكشف عنه في وثائق البنتاجون التي حصلت عليها صحيفة التليجراف.

كانت الولايات المتحدة قد أزالت الصواريخ النووية من المملكة المتحدة عام 2008، معتبرة أن تهديد الحرب الباردة من موسكو قد تضاءل. ومع ذلك، فإن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، دفعت إلى إطلاق برنامج على مستوى الناتو لتطوير وتحديث المواقع النووية.

تكشف الوثائق التي تم الكشف عنها عن خطط لـ "مهمة نووية" في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث، حيث تمركزت الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة. وطلب البنتاجون معدات جديدة للقاعدة، بما في ذلك الدروع الباليستية لحماية الأفراد العسكريين ومنشأة سكنية جديدة للقوات الأمريكية العاملة في الموقع.

ومن المتوقع أن يضم سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث قنابل الجاذبية B61-12، والتي لها قوة متغيرة تصل إلى 50 كيلوطن، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قوة السلاح الذري الذي ألقي على هيروشيما في عام 1945.

أثار قرار إعادة إدخال الأسلحة النووية الأمريكية إلى المملكة المتحدة المخاوف وأثار ردود فعل من مختلف الجهات. وقد ذكرت روسيا، على وجه الخصوص، أن مثل هذا التحرك سيعتبر "تصعيدًا" وسيقابل "بإجراءات مضادة تعويضية".

إن العودة المحتملة للأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية لا تخلو من الجدل. وتقول حملة نزع السلاح النووي إن وزارة الدفاع لم تقم بإجراء تقييمات الأثر البيئي المطلوبة قبل الموافقة على التطوير، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديات قانونية.

وفي ضوء هذه التطورات، أصدر أدمل روب باور، أحد كبار المسؤولين العسكريين في حلف شمال الأطلسي، الأسبوع الماضي، تحذيرات للمواطنين للاستعداد لحرب شاملة مع روسيا في العقدين المقبلين. كما أشار الجنرال السير باتريك ساندرز، قائد الجيش البريطاني، إلى الحاجة إلى جيش مواطن، مما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى دعمه.