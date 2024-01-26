سرايا القدس تسقط طائرة درون إسرائيلية شرق الشجاعية

أعلنت سرايا القدس، إسقاطها لطائرة درون، مساء اليوم الجمعة، تستخدمها قوات الاحتلال في المهام الاستخبارية، شرق الشجاعية.

كما قصفت سرايا القدس، موقع "كوسوفيم" العسكري، والعين الثالثة، برشقات صاروخية.

واستهدفت أيضا تجمعا لجنود العدو، بقذائف الهاون، قرب "بوابة المدرسة" شرق مخيم البريج، بإضافة إلى استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة الـ"تاندوم" شرق مخيم المغازي.

وقصفت سرايا القدس أيضا، تجمعا لجنود العدو في محيط موقع "أبو صفية" العسكري، بوابل من قذائف الهاون، إلى جانب قصف تجمع لجنود العدو شرق قرية المصدر بعدد من قذائف الهاون.