بوتين: 600 ألف جندي من الجيش الروسي يحاربون في أوكرانيا

قدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدد القوات الروسية في منطقة القتال في أوكرانيا بنحو 600 ألف جندي، أي ما يقرب من نصف أركان الجيش الروسي.

وقال بوتين في لقاء مع الطلاب الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، إن آلية عمل الجيش الروسي في منطقة الحرب تحتاج إلى "ضبط" مستمر وشكا بوتين من أن "منطقة الحرب كبيرة - ما يقرب من 2000 كيلومتر والآلية ضخمة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وفي الأول من ديسمبر الماضي، أصدر بوتين مرسوماً بزيادة عدد الأفراد العسكريين في الجيش الروسي بمقدار 130 ألفاً إلى 1320 ألفاً، بما في ذلك 130 ألفاً من المجندين ووفقا له، فإن حوالي 45 بالمائة من العدد المسموح به من الأفراد العسكريين موجودون في منطقة الغزو الروسي.

وفي ديسمبر 2023، قدرت المخابرات الأمريكية خسائر روسيا في الحرب في أوكرانيا بنحو 315 ألف قتيل وجريح.

وفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 26 يناير 2024، قضت قوات الدفاع الأوكرانية على حوالي 380600 من القوات الروسية.